70% учителей - за возвращение оценок по поведению

Почти 70% учителей поддерживают идею вернуть в школы оценки по поведению. Это показал свежий опрос Исследовательского центра портала Superjob.

Учителя отмечают, что с дисциплиной в школе проблемы. И нужно еще вернуть характеристику по окончании школы.

При этом интересно, что инициативу одобряют 57% родителей школьников, но разница между мужчинами и женщинами огромная: отцы согласны с учителями (67%), матери - во многом нет (43%). Однако в таблицах есть расхождения, поэтому точные результаты неизвестны.

Можно отметить, что чем богаче люди, тем больше они согласны с этой идеей. Так, среди россиян с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц поддерживают оценки по поведению 56%, до 50 тысяч - 38%. Что касается возраста, то люди моложе 35 лет намного реже поддерживают идею - 33%. Однако уже в возрасте 35-45 лет, то есть когда обчычно есть дети-школьники, уже поддержка 56%.

На прошлой неделе Институт изучения детства, семьи и воспитания предложил Минпросвещения проработать и вынести на профессионально-общественное обсуждение вопрос о введении отметки за поведение в образовательных организациях.