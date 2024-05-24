Средства РЭБ России массово подавили работу Starlink на Украине

Бойцы армии России с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) все чаще подавляют сигнал спутникового интернета Starlink от SpaceX на территории Украины, что может вызвать тактический сдвиг в конфликте.

По словам министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, массовые сбои в работе Starlink наблюдались во время недавнего наступления Вооруженных сил России в Харьковской области, пишет "Ъ". Он уточнил, что военнослужащие России "испытывают различные механизмы для нарушения качества связи Starlink, потому что это так важно для нас". Проблемы с работой Starlink порой могут исходить от самих украинских военных, которые устанавливают технические ограничения на его работу, чтобы российские силы не использовали его.

Ранее выяснилось, что Пентагон потратил на контракт со SpaceX по обеспечению спутниковой связью Starlink Украины около $23 млн. Bloomberg утверждало, что контракт истекает в мае этого года (какого именно числа, не сообщалось). Будет ли он продлен, пока неизвестно. Американский неназванный чиновник заявил изданию, что Пентагон считает обеспечение ВСУ терминалами Starlink – "жизненно важная часть помощи Украине, которую оказывают США".