Опекунше Наумовой, обвиняемой в убийстве 6-летнего Далера, продлили арест до конца июня

Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил меру пресечения Веронике Наумовой, обвиняемой в убийстве 6-летнего Далера, чьим опекуном являлась.

Как сообщает пресс-служба суда, в СИЗО Наумова пробудет до 27 июня включительно.

Как передает слова адвоката "4 Канал", это было последнее продление меры пресечения перед рассмотрением дела по существу. В ближайшее время расследование подойдет к концу, а материалы дела передадут в суд.

Недавно Наумова все же призналась, что истязала ребенка. Это еще одна статья, по которой проходит обвиняемая - п. "в", "д" статьи 117 УК "Истязание с особой жестокостью".

16 мая состоялось заседание, где в качестве обвиняемого находился участник СВО и муж Вероники - Александр Наумов. В тот день он заявил, что намерен развестись с супругой. Вчера, на очередном заседании, показания давали подопечные Наумовой - старшая сестра Далера и мальчик. Защитники сестры Далера настояли на удалении Александра из зала суда, поскольку девочка опасается за свою жизнь. В это же время адвокат обвиняемого заявила, что дети путались в своих показаниях.