Игорь Бабушкин поздравил астраханских выпускников с окончанием школы

Сегодня для 16 тысяч выпускников астраханских школ прозвучал последний звонок.

"Этот день наполнен радостью и волнением, ведь впереди ребят ждут новые свершения и большие перемены. Дорогие выпускники, родители и педагоги! Поздравляю вас с этим важным событием!", - сделал запись в своем телеграмм-канале губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Губернатор сообщил, что с большим удовольствием поздравил выпускников Гимназии №4.

"Пообщавшись с ними, я вновь убедился в том, какая же амбициозная и талантливая у нас молодежь", - отметил глава региона.

Игорь Бабушкин заверил, что молодых астраханцев региональные власти всегда будут ждать их с новыми идеями и достижениями и готовы поддержать и помочь им на этом пути.

"Ребята! За годы, проведенные в стенах школы, учителя дали вам не только знания. Они вложили в вас свою душу и любовь, научили стремиться к высоким нравственным идеалам. Символично, что первый шаг во взрослую жизнь вы делаете в Год семьи. Я уверен, что все традиционные семейные ценности, которые передали вам родители, станут надежной опорой для вас. Желаю, чтобы вы успешно сдали все экзамены, поступили в лучшие учебные заведения. Смело идите навстречу победам, не бойтесь трудностей и покоряйте новые вершины. Никогда не забывайте своих школьных друзей, учителей и наставников. И бережно храните всё то, чему вас научили. Мы гордимся вами!", - подчеркнул Игорь Бабушкин.

В добрый путь!