В школы и вузы больше не будут приходить плановые проверки – правительство

Правительство России отменило плановые проверки образовательных учреждений всех уровней. Их заменили на профилактические визиты. Власти считают, что это снимет административную нагрузку на школы, вузы и колледжи.

Главное отличие профилактических визитов от проверок – отсутствие штрафов и санкций. Фактически это выездная консультация для бизнеса, заявляют в кабмине.

Профвизит проводится в течение одного дня, в то время как проверка занимает до десяти рабочих дней.

Внеплановые проверки при этом остаются – их будут проводить при жалобах, обращениях, других сигналах о нарушениях.

"Проверки учебных заведений всех уровней мы заменили профилактическими визитами. При этом сделали их обязательными, чтобы минимизировать риски нарушения законодательства такими организациями. Что важно – в качестве обратной связи от социальных организаций получаем положительный отклик на изменения. Теперь они могут сосредоточиться на своей основной деятельности без дополнительной административной нагрузки в виде штрафов и длительных проверок", – заявил вице-премьер – руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.