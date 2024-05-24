У украинской пропагандистски, призывающей к тотальной мобилизации, нашли сына в Германии

У украинской телеведущей Натальи Мосейчук (объявлена МВД РФ в розыск за призывы к расправе над российскими военными) 27-летний сын живет в Германии. Он как раз подпадает под новый закон об ужесточении мобилизации, предполагающей мобилизацию с 25 лет. Но возвращаться совсем не планирует.

Мосейчук ратует за принудительную мобилизацию и призывает даже расстреливать тех, кто "паникует" по этому поводу. Об этом она заявила на днях - что пора возродить опыт Второй мировой войны. И отныне мужчинам на Украине скрыться не удастся - их "песенка недолго будет играть, потому что СБУ постучит в двери каждому".

Однако к ее сыну это не относится, потому что он не "паникер" - он просто живет в Германии, где ему хорошо, и он не горит желанием возвращаться на Украину, хотя имеет украинский паспорт. Он сам отвечает за свои действия. Там он бесплатно отучился и сейчас работает над поступлением в аспирантуру. Такова его позиция, и она ее уважает. А все, кто раздувает эту тему, работают на заказную информационную кампании против нее, уверена Мосейчук.

"Я никогда не посягала на приватность людей и всегда придерживалась позиции, что семья — это личное", — заявила она.

Ей написали сотни гневных комментариев. Люди возмущены ее двуличной позицией: украинцы должны воевать, но ее "приватный" сын отсиживается в Германии.

"Вы отправляете мужчин на смерть. Еще и с такими эпитетами. Чтобы так говорить и писать, надо сына и мужа отправить воевать. Украинцы для вас быдло", – написал один из пользователей.

Характерно, что в итоге Мосейчук заявил, что "сына на фронте не увидите – и точка".

В украинских телеграм-каналах уже третий год пишут о том, что, пока простых украинцев гонят на фронт, дети украинских политиков живут за границей.