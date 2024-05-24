Власти Ирана опубликовали предварительный отчет о катастрофе президентского вертолета

Генштаб вооруженных сил Ирана опубликовал предварительный отчет об авиакатастрофе, в которой погиб президент страны Эбрахим Раиси и члены сопровождавшей его делегации.

В отчете, на который ссылается агентство IRNA, говорится, что вертолет Ми-171 (экспортная версия Ми-8) загорелся только после столкновения с горой. Следов пуль или другого воздействия на корпус вертолета не выявлено.

Анализа технического состояния вертолета не приводится – в документе говорится, что экспертам нужно больше времени для оценки.

Президентский вертолет следовал по назначенному маршруту и не отклонялся от него. Примерно за полторы минуты до катастрофы пилот вертолета, потерпевшего аварию, связался с двумя другими вертолетами летной группы.

Поиски разбившегося вертолета растянулись на всю ночь из-за тумана, холода и сложного рельефа, место крушения удалось обнаружить только ближе к утру.