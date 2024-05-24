Сергей Ситников инициировал новые меры поддержки, которые Костромская область вводит одной из первых в стране

Закон разработан по инициативе губернатора Сергея Ситникова. Меры поддержки получат студенты-очники колледжей и техникумов Костромской области, заключившие с 1 июля 2024 года целевой договор с государственной организацией Костромской области.

Для иногородних студентов предусмотрено возмещение стоимости проезда к месту учебы и обратно к месту жительства. Компенсировать поездку можно два раза в год во время каникул в размере фактических расходов до 8 000 рублей за учебный год. Как правило, порядка 50% иногородних студентов проживают в общежитиях - таким студентам также будет обеспечено бесплатное проживание.

Кроме того, теперь каждому студенту-целевику станет доступно получение дополнительного образования во время учебы в колледже или техникуме за счет средств областного бюджета. Для тех, кто будет трудоустроен в сельской местности, регион предоставит бесплатное обучение вождению на категорию «В».

Всего на реализацию данных мер поддержки из областного бюджета за период с 2024-2026 годы будет выделено более 10 млн рублей.

Сегодня в колледжах и техникумах Костромской области обучается 187 студентов, заключивших целевые договоры с органами государственной власти и государственными организациями. Среди них будущих педагогов - 12 человек, медиков – 175. С государственными организациями, расположенными в сельской местности, договоры заключили 15% студентов.

По предварительным расчетам, с 1 июня 2024 года по 1 января 2026 года будет заключено около 300 договоров о целевом обучении, сообщает пресс-служба губернатора Костромской области. Реализация новых мер поддержки позволит увеличить количество студентов-целевиков и будет способствовать подготовке специалистов, востребованных в экономике региона.