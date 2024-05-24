"Грузин" и другие: в Екатеринбурге судят криминального авторитета

В Екатеринбурге началось рассмотрение уголовного дела о занятии высшего положения в преступной иерархии и вымогательстве.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловского областного суда, на скамье подсудимых оказались Давид Жоржоладзе по кличке "Грузин", а также Аббас Гулиев и Максим Шатин. По версии следствия, в мае 2021 года "Грузин" был поставлен смотрящим за Слободо-Туринским районом Среднего Урала, заняв высшее положение в преступной иерархии и став криминальным авторитетом.

Кроме этого, Жоржоладзе с Гулиевым и Шатиным обвиняются в серии вымогательств у местных жителей.

"С точки зрения подсудимых, поводы были самыми разными: незаконная деятельность потерпевших или отказ выплачивать вознаграждение за помощь в возвращении похищенного имущества. Преступления совершались на территории Слободо-Туринского района в течение 2021-2022 годов", - рассказали в облсуде.

Там добавили, что Давид Жоржоладзе свою вину не признал. Аббас Гулиев признал обвинение только по статье о незаконном приобретении, хранении и ношении оружия. А Максим Шатин признал вину частично – без участия в преступной группе под руководством Жоржоладзе.

Судебное следствие по делу продолжается.