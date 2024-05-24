24 Мая 2024
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Фото: Reuters / Tamas Kaszas

Орбан: Россия не заинтересована в военном конфликте с НАТО

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан полагает, что Россия не заинтересована в военном конфликте с НАТО – у альянса гораздо больше ресурсов.

Однако, по его словам, в Брюсселе идет подготовка к возможному конфликту. В связи с этим власти Венгрии изучают, как страна может быть членом НАТО и при этом не участвовать в операциях за пределами самого альянса, пишет "Ъ".

В феврале Bild опубликовал теоретический сценарий нападения России на НАТО. Немецкое издание ссылается на правительственный документ, представленный парламенту. Первой фазой нападения станет массовая кампания дезинформации, особенно в СМИ и социальных сетях. Ожидаются кибератаки и нападения на объекты критической инфраструктуры: линии электропередач, плотины и т.д.

Вторая фаза будет заключаться в крупных маневрах войск России на границах НАТО. На это союзники ответят развертыванием собственных войск на восточной границе. Это приведет к появлению первых беженцев. Также возможно выведение из строя первых космических спутников. Возможны нападения на такие объекты в Германии, как химические предприятия и атомные реакторы.

Третья фаза, как считают авторы документа, подразумевает непосредственное нападение России на страны НАТО. Территория ФРГ подвергается точечным ударам. Ожидается массовое выведение из строя спутников в космосе. Затем российские войска прорвутся к территории Германии, бои будут происходить на суше, в море и в воздухе. Россия может применить биологическое, химическое и тактическое ядерное оружие.

На фоне этого власти Германии не исключили начала войны между НАТО и Россией в будущем году. Конфликт может начаться летом 2025-го, а за год до этого у России будет успешное наступление на Украине. После него РФ якобы начнет сначала скрытую атаку на Запад: кибератаки, другие формы гибридной войны, все это якобы будет направлено, главным образом, на страны Балтии. Глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр считает, что странам альянса надо готовиться к войне с Россией в ближайшие 20 лет. Вскоре генсек НАТО Йенс Столтенберг не увидел угрозы альянсу со стороны России.

Теги: Виктор ОРбан, Венгрия, Россия, НАТО


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