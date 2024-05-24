В Екатеринбурге стая бездомных собак накинулась на женщину с ребенком

В Екатеринбурге Следственный комитет разбирается в ситуации с нападением стаи бездомных собак на женщину, гулявшую с ребенком.

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Как сообщили Накануне.RU в СК России по Свердловской области, инцидент произошел в Верх-Исетском районе уральской столицы. По предварительным данным, в результате нападения псов женщина получила укушенные раны в области ног. Пострадал ли ребенок, в ведомстве не уточнили.

Сотрудники Следственного комитета опросят пострадавшую, а также установят возможных очевидцев происшествия. Также выясняется степень тяжести вреда здоровью женщины. Будет изучена документация об организации мероприятий по отлову безнадзорных собак. По итогам проверки может быть поставлен вопрос о возбуждении уголовного дела.

К сожалению, нападения собак на людей в Екатеринбурге не редкость. В январе бродячие псы атаковали двух человек. В феврале агрессивная собака накинулась на 13-летнюю девочку. А недавно суд взыскал 120 тысяч рублей для пенсионерки, на которую напали собаки.