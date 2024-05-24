В Японии умерла собака из мема Doge

В Японии скончалась собака Кабосу породы сиба-ину, фото которой стали одним из самых известных в мире мемов. Кабосу также известная как Doge, стала источником вдохновения для создателей криптовалюты Dogecoin.

О смерти Кабосу, которой было 17 лет, сообщила ее хозяйка Ацуко Сато. По словам владелицы, в последние годы Кабосу сильно болела, передвигалась с помощью тележки для собак. Сато рассказала, что обычно представители этой породы живут гораздо меньше – около 12 лет. В воскресенье жители японского города Нарита соберутся, чтобы проститься со знаменитой собакой.