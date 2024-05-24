В Екатеринбурге горит мебельный центр на Высоцкого

В Екатеринбурге горит мебельный центр на улице Высоцкого, сообщает пресс-служба областного МЧС.

По оперативной информации, в складском помещении загорелось оборудование на площади 60 кв.м. До прибытия спасателей из здания уже успели самостоятельно эвакуироваться 200 человек. Информации о пострадавших не поступало.

Пожарно-спасательные подразделения принимают меры по локализации возгорания. В тушении огня задействованы 45 человека личного состава и 14 единиц спецтехники.