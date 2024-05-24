Ходорковский*: протектором ЮКОСа был Джейкоб Ротшильд

Беглый олигарх и иностранный агент Михаил Ходорковский* в разговоре с Юрием Дудем* высказался о том, что протектором ЮКОСа был Джейкоб Ротшильд.

"У нас было принято решение, что в трасте есть протектор – человек, который следит за тем, что происходит. Он должен быть совершенно независимым и абсолютно доверенным, потому что у него – только одна функция: видя, что обладатель контрольного пакета компании действует под давлением, протектор должен вскрыть конверт и предать контрольный пакет другому человеку, который в этом пакете указан", - сказал Ходорковский*.

Вторым человеком был Леонид Невзлин. Такая ситуация была разработана, например, на случай, если родственников первого лица возьмут в заложники и будут шантажировать его чем-то, связанным с компанией. Этот метод сработал, когда бизнесмена посадили в тюрьму. Ходорковский* ответил, кто был протектором ЮКОСа.

"Характерная фигура, роль которого в компании всячески обсуждали. Недавно умерший лорд Джейкоб Ротшильд. К слову, он был "засвечен" в уголовном деле во время процесса. Люди не интересуются тем, что на самом деле", - сказал Ходорковский*.

* признан в России иностранным агентом