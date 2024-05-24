В Нефтеюганске следователи проводят проверку из-за избиения воспитанника детского сада сверстниками

В Нефтеюганске следователи проводят проверку сообщений о нанесении побоев воспитаннику детского сада сверстниками, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Якобы воспитатель и другие работники учреждения не реагируют на происходящее. В ведомстве проводят проверку.

Будет дана правовая оценка действиям работников детского сада, ответственных за организацию безопасного воспитательного процесса и безопасных условий пребывания детей в учреждении. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.