Стройматериалы дорожают из-за желания россиян жить в частных домах

Россияне все больше строят частных домов, от этого растет средний чек на стройматериалы. Уже этим летом он может увеличиться на 7% по сравнению с тем же периодом 2023 года, считают аналитики проекта "Бизнес-секреты" (Tinkoff Data). По их подсчетам, ремонтные работы в частных домах обходятся втрое дороже, чем в городских квартирах. В целом продавцы рассчитывают на рост продаж, но их могут сдерживать высокие цены и дефицит рабочих рук, пишет "Коммерсант".

Расчеты показывают, что средний чек в магазине стройматериалов в этом сезоне может составить 3,6 тыс. руб. По данным сервиса "Чек Индекс", 1–20 мая средний чек в категории товаров для стройки и ремонта достигал почти 10 тыс. руб., увеличившись на 9% год к году.