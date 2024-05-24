24 Мая 2024
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Общество Челябинская область
Фото: t.me/poolN74

Алексей Текслер дал поручения главам муниципалитетов на областном совещании

Накануне глава Южного Урала Алексей Текслер провел областное совещание с главами муниципалитетов и членами правительства региона. В повестке были текущие сезонные темы: посевная, дорожные работы, ремонты и строительство школ и детских садов, летняя оздоровительная кампания и другие.

Предваряя детальное обсуждение, Алексей Текслер акцентировал внимание участников на необходимости активизировать рабочие контакты с федеральными органами власти, чтобы регион принял самое широкое участие в реализации нацпроектов, подготовка и утверждение которых сейчас находится в активной фазе.

Одной из главных тем совещания стал ход посевной кампании. Погода этой весной не балует челябинских аграриев. Но, несмотря на это, в Челябинской области уже посеяно 614 тысяч га яровых культур, что составляет 36% от плана,477 тысяч га зерновых и зернобобовых культур, 106 тысяч га масличных, около трех тысяч га картофеля и овощей.

«Сейчас многое будет зависеть от организации работ на уровне конкретных муниципалитетов и сельскохозорганизаций. Важно ускорить сроки сева. Прошу глав лично контролировать ход посевной, помогать агропредприятиям, в том числе с кадрами», - подчеркнул Алексей Текслер.

поле посевная(2015)|Фото: gubernator74.ru

Министр сельского хозяйства Челябинской области Алексей Кобылин рассказал, что пока больше всего яровых культур посеяно в Верхнеуральском и Варненском районах — 31 тысяча и 27 тысяч гектаров соответственно. 22 тысячи гектаров яровых посеяно в Агаповском районе, 19 тысяч и 18 тысяч гектаров — в Увельском и Кизильском районах.

При этом Алексей Кобылин отметил: «Аграрии всегда имеют возможность выбрать культуры по срокам созревания – раннеспелые, средне- или позднеспелые. В целом же осадки благоприятны для нашей климатической зоны, которая, как правило, страдает от недостатка влаги. Засухи особенно частое явление на юге области, где выращивается большая часть зерна. В этом году обилие влаги будет благотворно влиять на сенокосы и многолетние травы, восполнит потери засушливых лет на естественных угодьях».

Коллаж, посевная кампания(2023)|Фото: Накануне.RU

На совещании губернатор также акцентировал внимание глав муниципалитетов на необходимости во взаимодействии с минобразования своевременно начать текущие ремонты образовательных учреждений региона, а также совместно с областным минстроем отработать графики дорожных ремонтов. Вопрос подготовки к следующему отопительному сезону губернатор выделил отдельно. Он подчеркнул, что кампания должна быть завершена 15 августа, а до 1 сентября всем муниципалитетам региона необходимо оформить паспорта готовности. Также Алексей Текслер потребовал устранить замечания главам Златоуста и Катав-Ивановского района и к осени обеспечить стопроцентную готовность.

В связи с решениями, которые озвучил в своем послании президент Владимир Путин, губернатор Южного Урала акцентировал внимание глав муниципалитетов на необходимости организовать совместную работу по газификации садовых товариществ.

Ранее вице-премьер российского правительства Александр Новак сообщал: «Выделяются масштабные средства для ускорения газификации по поручению президента. До 2025 года планируется, что 3600 населенных пунктов будут газифицированы». В этом году «Газпром» направит 270 млрд рублей на газификацию России.

(2024)|Фото: pravmin.gov74.ru

Алексей Текслер подчеркнул, что необходимо оперативно приступить к организации работы по догазификации: «Надо начинать инвентаризацию количества таких СНТ на своих территориях с точным учетом зарегистрированных домовладений по каждому товариществу, вступать в контакт с газоснабжающими организациями. Понятно, там работы будут организованы, и финансирование будет организовано централизованно. Но подготовительная работа, коллеги, по сути, будет близкой с историей, как мы с вами догазификацией социальной занимались по домовладениям. Тоже обратите на это внимание. Мы эту работу в регионе должны начать в этом год»у, — поручил губернатор главам муниципалитетов.

(2024)|Фото: t.me/poolN74

Как пояснили в минстрое Челябинской области, в догазификацию СНТ попадут домовладения, собственники которых зарегистрировали свои права и на жилой дом, и на земельный участок. Южноуральские садоводы уже ждут позитивных перемен.

«Поддержка в плане газификации садовых товариществ необходима, потому что в садах проживает много людей, некоторые круглогодично. Сейчас для отопления используют электричество и дрова, но это прошлый век. Газификация станет дополнительным стимулом развития СНТ», — рассказал челябинским журналистам председатель местного отделения «Союза садоводов» по Миассу Александр Скороходов.

Также Алексей Текслер дал на совещании поручения главам по ликвидации несанкционированных свалок и приобретению контейнеров для ТКО и в рамках подготовки детских лагерей обратить особое внимание на их антитеррористическую и пожарную защищенность.

Теги: алексей текслер, главы муниципалитетов, посевная в челябинской области, догазификация снт


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