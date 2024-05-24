Общественники негодуют. "Ельцин-центр" позвал на разговор с детьми Горшенину, причастную к антироссийскому клипу

"Зов народа" призвал ФСБ обратить внимание на "Ельцин-центр", позвавший в качестве спикера художницу Алису Горшенину, которая принимала участие в создании антироссийского клипа Pussy Riot - "Swan Lake". В нем авторы видео и песни насмехаются над участниками СВО.

Общественники обратили внимание на анонс очередного мероприятия "Ельцин-центра". В начале следующего месяца там должна выступить Горшенина, которую позвали провести мастер-классы, поговорить о взаимоотношениях мам и дочек и "помочь наладить коммуникацию между поколениями".

"Но даже не будем говорить о том, насколько ненормальные работы Алисы Горшениной - достаточно взглянуть на кадры ее работ. Человек, который в своих клипах издевается над телами погибших русских солдат, будет учить жить наших женщин и детей. Как такое возможно?" - написали общественники.

В клипе звучат строки: "В черном пакете крещеном едет домой русский суженый". Активисты "Зова народа" обратились в Генпрокуратуру, ФСБ и Минкультуры с просьбой проверить, чем обосновано участие человека с антироссийскими взглядами в детском мероприятии.