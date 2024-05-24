Байден не приедет в Швейцарию на конференцию по Украине

Президент США Джо Байден не приедет на "мирную" конференцию по Украине, так как это противоречит плану сбора средств для предвыборной кампании в Калифорнии, где он собирается присутствовать вместе с поп-звездами. Об этом сообщает Bloomberg.

Мероприятие пройдет 15-16 июня, после встречи "семерки" в Италии. Несколько первых лиц "семерки" планируют присоединиться, но ни Байдена, ни вице-президента Камалы Харрис не будет. Байден все больше переходит в режим предвыборной кампании, поскольку ему необходимо преодолеть лидерство его соперника Дональда Трампа в ключевых "колеблющихся" штатах.

Издание также пишет, что будут участвовать только страны Запада или его сателлиты. Большинство стран Глобального Юга проигнорируют мероприятие. При этом сама конференция изменила смысл. Если поначалу была надежда надавить на Россию всем миром и потребовать уступок, то теперь это будет конференцией по общим вопросам.

Украинский телеграм-канал "Резидент" пишет, что "формула Зеленского" о выходе на "границы 1991 года" уже не актуальна, и режим будет начинать переговоры с Россией после конференции в Швейцарии. Будто бы госсекретарь США Энтони Блинкен, приезжая в Киев, поставил Зеленского перед этим фактом - легитимность в обмен на переговоры.

Сам Зеленский фактически признал, что его "формула" осталась его мечтами. Целью конференции станет выработка общей позицию стран по трем вопросам: ядерная безопасность, безопасность судоходства в Черном и Азовском морях, обмен военнопленными.

"Позвали 160 стран на Швейцарский саммит — приедет 50. Должны были обсуждать 10 пунктов — обсудим 3", — прокомментировал ситуацию депутат Рады Александр Дубинский.