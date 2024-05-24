24 Мая 2024
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Фото: пресс-служба компании &quot;Атомстройкомплекс&quot;

Власти оценили ход строительства школы на Советской в Екатеринбурге

К концу года в Пионерском микрорайоне Екатеринбурга завершатся работы по строительству современной школы на 1500 мест. Объект возводит компания "Атомстройкомплекс".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе застройщика, уже к сентябрю здание приобретет свой окончательный внешний вид: строители реализуют дизайн-проект по мокрому фасаду и смонтируют керамическую плитку. Чтобы оценить наполнение нового учебного заведения, стройку посетили председатель городской думы Екатеринбурга Анна Гурарий и заместитель председателя Законодательного собрания Свердловской области Михаил Клименко.

"На объекте завершено фасадное остекление и монтаж витражных конструкций, подключение к системе водоснабжения. Сейчас строители приступили к благоустройству территории и оформлению входной группы со стороны улицы Советской. Параллельно ведутся работы на уличном стадионе, где расположены три открытых корта для волейбола, футбола и баскетбола", - рассказал руководитель строительства Александр Прокопович.

Представители власти оценили ход строительства и посетили шоу-рум площадью почти 300 квадратных метров, где представлена отделка и мебель для всех типов помещений проекта. Мебель для новой школы отмечена федеральной премией "100 лучших товаров России" и национальной премией за качество детских товаров "Золотой медвежонок". Такими партами и стульями "Атом" комплектует практически все учебные заведения, которые строит в Екатеринбурге.

Строительство новой школы на Советской в Екатеринбурге(2024)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

"Мне крайне важно рассказывать жителям о том, какие изменения происходят в образовательном пространстве как Кировского района, так и города в целом. Сегодня, как и всегда, школы должны способствовать всестороннему развитию ребенка, поэтому современные пространства, в том числе для занятий в рамках внеучебной деятельности, не менее важны, чем комфортные классы. Современные технологии и нестандартные решения, которые сейчас реализуются в новых учебных заведениях – вызов для всех, и строителей, и педагогов, и управленческих команд. Я уверена, что совместными усилиями мы будем искать новые пути управления, ускорения процессов строительства инфраструктурных объектов и обновления существующих", - отметила Анна Гурарий.

Анна Гурарий на стройке школы в Екатеринбурге(2024)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

Строительство школы на Советской ведется с использованием механизма государственно-частного партнерства (ГЧП), который позволяет сократить период реализации от этапа проектирования до ввода объекта и ускорить появление новых инфраструктурных объектов. Для "Атомстройкомплекса" это уже второй опыт сотрудничества такого формата с министерством образования. Первой по этому принципу была возведена школа №41 в Верх-Исетском районе, и всего за год с небольшим вместо аварийного здания было построено современное учебное заведение. С апреля этого года в нем уже идут уроки.

Теги: школа, Советская, Гурарий, Екатеринбург


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