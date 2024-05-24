Генерал Попов не признает вину в деле о мошенничестве

Экс-командующему 58-й армией Южного военного округа генералу Ивану Попову предъявлено обвинение по уголовному делу о мошенничестве. Он не признает вину, передает ТАСС со ссылкой на адвоката высокопоставленного военного.

Попов был задержан по делу о хищении металлопроката на 130 млн руб. По версии следствия, он может иметь отношение к продаже 2 тыс. тонн металлоизделий, которые предназначались для строительства укреплений на запорожском направлении СВО.

Накануне стало известно, что Следственный комитет России ходатайствует о переводе задержанного Попова под домашний арест с учетом "характеризующих фигуранта данных, а также иных обстоятельств, установленных в ходе расследования".

Многие военкоры после задержания Попова высказали мнение, что он, возможно, стал жертвой внутриклановой борьбы, будучи одним из честных и эффективных генералов, которого и сняли с должности командующего 58 армией "за правду".