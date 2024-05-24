В Тюмени в огромную яму провалились грузовик и легковушка

Грузовой автомобиль и легковушка провалились в яму на парковке одной из новостроек в районе ДОКа. Об этом сообщили местные жители в социальных сетях, передает корерспондент Накануне.RU.

Судя по опубликованным в соцсетях фотографиям, грузовой автомобиль полностью оказался в яме. У легкового автомобиля в провал угодили передние колеса - он фактически "навис" над грузовым авто.

В комментариях очевидцы сообщили, что провал образовался в новом микрорайоне.

"Трубы собирать и варить нужно хорошо. А заодно и основание под прокладку труб, а также обратную засыпку с уплотнением нужно делать правильно. И тогда не будет подобных случаев", - пишут интернет-пользователи. Некоторые тюменцы выражают опасения, что "провалиться" могут и построенные дома.

РБК Тюмень сообщает, что провал произошел рядом со строительной площадкой компании "Меридиан", которая сейчас выясняет причины провала. Для этого организованы работы по откачке жидкости из образовавшейся ямы. Более подробные комментарии в компании обещают предоставить позднее.



