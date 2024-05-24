Нефтепроводчики провели плановое пожарное учение в резервуарном парке в Тюменской области

"Транснефть – Сибирь" провело плановое пожарно-тактическое учение в резервуарном парке линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Демьянское" Тобольского управления магистральных нефтепроводов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

Целью учений является проверка готовности личного состава пожарной части №156 Федеральной противопожарной службы ФГБУ "4 Отряд ФПС по Тюменской области (договорной)" к ведению действий по тушению пожаров в резервуарном парке и ликвидации нештатной ситуации, а также проверка организации взаимодействия с руководством объекта, инженерно-техническими службами, добровольной пожарной дружиной, созданной на производственном объекте.

По сценарию учебного мероприятия в резервуаре объемом 20000 куб. м произошел условный взрыв паровоздушной среды, в результате чего произошло частичное обрушение кровли. Нефть «загорелась» по всей площади зеркала емкости. Автоматическая система пенотушения и система орошения резервуара вышли из строя. Возникла угроза распространения «огня» на соседние резервуары.

На место в расчетное время прибыл дежурный караул пожарной части № 156, которая базируется на территории ЛПДС, а также добровольная пожарная дружина "Транснефть – Сибирь" и персонал объекта – всего 21 человек и четыре единицы пожарной и специальной техники.

Участники тренировки провели боевое развертывание пожарной техники и выполнили подачу огнетушащих веществ. Тушение осуществлялось комбинированным способом: условная подача пены через систему подслойного пожаротушения и сверху при помощи пожарного пеноподъемника. Охлаждение стенок резервуара производилось при помощи переносных лафетных стволов. Одновременно проводилось охлаждение соседних емкостей в автоматическом режиме от системы противопожарного водоснабжения объекта.

Условный пожар в резервуарном парке ЛПДС «Демьянское» был оперативно ликвидирован. В ходе учений подразделения пожарной охраны и службы станции с поставленными задачами по практической отработке планов тушения пожара и ликвидации нештатных ситуаций на объекте справились. Наблюдатели дали высокую оценку слаженности действий участников тренировочного мероприятия.

Проведение пожарно-тактических учений с персоналом подразделений и служб "Транснефть – Сибирь" является важной составляющей в обеспечении пожарной, промышленной и экологической безопасности на объектах предприятия, обеспечивая при этом защиту жизни и здоровья работников и населения.

Отметим, что ЛПДС "Демьянское" расположена на правом берегу р. Иртыш в двух километрах от села Демьянское Тюменской области и является головной станцией нефтепроводов Усть-Балык – Омск, Усть-Балык – Курган – Уфа – Альметьевск, Сургут – Горький – Полоцк. Всего на ЛПДС работает свыше 170 человек.