Самокатчиков будут штрафовать за телефон в руках во время езды

Госдума в июне рассмотрит законопроект о введении штрафов для водителей самокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ).

Ко второму чтению в документ могут внести поправку со штрафом за использование во время поездки телефона без гарнитуры hands free – по аналогии с запретом для водителей автомобилей, пишет "Коммерсант".

Также законопроект предполагает штрафы в 30 тыс. руб. за пьяное вождение самоката, 3 тыс. руб. – за катание вдвоем, до 2,5 тыс. руб. – за создание помех пешеходам.

Напомним, в этом году уже вступили в силу новые правила пользования электросамокатами. В частности, электросамокат признан транспортным средством, скорость его движения не должна превышать 25 км в час, вдвоем передвигаться на одном самокатах нельзя, пешеход всегда имеет приоритет перед СИМ при совместном движении.

Однако, несмотря на это, число несчастных случаев с участием эдектросамокатчиков растет в геометрической прогрессии. Нередко трагические случаи происходят из-за того, что самокатчики ездят по улицам, "залипая" при этом в телефонах.