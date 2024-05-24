В Екатеринбурге на первом этапе опрессовок выявили 23 повреждения

В Екатеринбургской теплосетевой компании рассказали об итогах первого этапа гидравлических испытаний трубопроводов – опрессовок.

Напомним, опрессовки проходили с 20 по 24 мая с 23 до 6 часов от насосных станций, без отключений горячей воды. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ЕТК, на первом этапе выявлено 23 повреждения.

Они зафиксированы в районе улиц Комиссаров, Уральская, Пионеров, Авиационная, 8 Марта, Волгоградская, Луначарского, Решетникова, Шефская, Космонавтов, Дзержинского, Красных Борцов, Цвиллинга и Посадская. Ремонтные бригады компании уже приступили к устранению повреждений.

Второй этап опрессовок в столице Урала пройдет с 17 по 21 июня.

Ранее сообщалось, что три района Екатеринбурга и Березовский на две недели останутся без горячей воды из-за работ на Ново-Свердловской ТЭЦ.