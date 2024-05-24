Передан пограничникам новый участок границы Армении и Азербайджана

Армянская Служба национальной безопасности (СНБ) сообщила о том, что с 24 мая пограничные Службы официально берут на себя охрану 1,9 км населенного пункта Беркабер Тавушской области, 4,9 км участков населенных пунктов Воскепар и Баганис государственной границы Армении.

Охрана участка государственной границы в 5,8 км от населенного пункта Киранц до 24 июля будет идти по переходной схеме, уточняет Служба.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян высказался о возможных сроках заключения мирного договора с Азербайджаном.

"Я согласен с идеей подписать мирное соглашение к ноябрю, а для этого в соглашении должны быть зафиксированы все согласованные принципы", - сказал Пашинян.