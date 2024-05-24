"Будет сидеть". Саакашвили проиграл в ЕСПЧ оба дела против властей Грузии

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) полностью отклонил жалобы бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, который оспаривал два уголовных дела и приговоры, которые по ним были ему вынесены. ЕСПЧ единогласно признал неприемлемой обе жалобы.

Адвокаты Саакашвили заявили, что обжалуют это решение суда. В свою очередь, в правящей партии "Грузинская мечта" уже заявили, что требуют извинений от западных политиков за нападки на грузинскую систему правосудия. Они обвиняли власти Грузии в политическом преследовании Саакашвили, но ЕСПЧ подтвердил правомерность его заключения. Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе назвал решение ЕСПЧ "полной победой грузинского государства".

Саакашвили сидит в тюрьме с 1 октября 2021 года. Он отбывает девятилетний срок. Он не раз устраивал в знак протеста голодовки и говорил, что умирает. Зеленский даже призывал Грузию выдать ему Саакашвили, у которого есть украинский паспорт. Но власти Грузии утверждают, что Саакашвили останется в тюрьме, где и отсидит весь положенный срок.

Интересно, что решение ЕСПЧ принято на фоне протестов в Грузии против законопроекта об иностранных агентах, в которых активную роль играют сторонники западного курса и Саакашвили.



