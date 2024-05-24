В Полевском детский сад выплатил 40 тысяч рублей 4-летнему мальчику, упавшему на гвоздь

МБДОУ "Детский сад № 53" Полевского выплатил семье 4-летнего воспитанника компенсацию морального вреда за травмы, полученные ребенком. Подробнее о ситуации рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

В ходе проверки выяснилось, что инцидент с малолетним произошел ввиду отсутствия надлежащего контроля со стороны воспитателя детского сада. Выходя из туалета, мальчик потерял равновесие и упал коленом на металлический гвоздь, торчащий в дверном пороге между туалетной комнатой и группой. Ребенок получил колотую рану правого коленного сустава, однако воспитатель не рассказала о случившемся маме воспитанника.

О том, что произошло с ее ребенком мать мальчика узнала только к вечеру, когда тот после дневного сна не смог встать на правую ногу и воспитатель все же позвонила родителю.

Прокуратура внесла заведующей детсада представление об устранении нарушений закона, по результатам рассмотрения которого воспитатель была привлечена к дисциплинарной ответственности. После ведомство направило исковое заявление в суд с требованием взыскать с МБДОУ "Детский сад № 53" компенсацию морального вреда.

В результате, семья мальчика получила 40 тыс. рублей от руководства детского сада. Помимо этого, учреждение привлечено к административной ответственности по ч. 2 ст. 5.57 КоАП РФ (нарушение предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций) с назначением наказания в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей.

Постановление о привлечении к административной ответственности не вступило в законную силу.