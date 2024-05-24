Япония расширила санкции против России

Япония расширила санкции против России – в список добавлены девять компаний и одно частное лицо.

В частности, туда попали ООО "Трансморфлот", ОАО "Государственная авиакомпания "224 Летный отряд", ФКУ Войсковая Часть 25969 (командование военно-транспортной авиации), Исследовательский комплекс "Владимировка", полигон Ашулук и другие, приводит РИА Новости сообщение японского МИД.

Ранее Япония расширила еще на 164 наименования номенклатуру товаров, запрещенных к экспорту в Россию. Список опубликовало министерство экономики страны. Япония в рамках санкций на фоне СВО запретила экспорт в Россию моторных масел, литий-ионных аккумуляторов, яхт, прогулочных и спортивных судов, байдарок и каноэ, легких лодок, пожарных катеров, крановых судов, буровых и производственных платформ.

Также под запрет попали оптическое оборудование, фотооборудование; ручные электрические инструменты; никель-гидридные аккумуляторы; стальные изделия; пластмассы и изделия из них (нитроцеллюлоза); неорганические химикаты и драгоценные металлы (хлороводород, гидроксид алюминия); минеральные топлива и масла и их дистилляты, битуминозные вещества и минеральные воски; вольфрамовый порошок и молибден, кобальт, цирконий и рений и продукты из них и др.