"Норникель" собирается построить завод в Бахрейне

"Норильский никель" собирается построить завод по производству платины в Бахрейне, передает "Интерфакс" со ссылкой на вице-премьера российского правительства Александра Новака. Других подробностей он не привел.

В конце апреля стало известно, что "Норникель" планирует перенести часть производства из Норильска в Китай – речь идет о плавильном заводе, на котором сейчас трудоустроено около 2 тыс. россиян. Глава компании Владимир Потанин заявил, что им предложат другие места на производстве.