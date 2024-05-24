В Госдуме внепланово обсуждали Пандемическое соглашение

В Госдуму поступает много обращений по глобальному Пандемическому соглашению, которое должно быть принято на 77-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 27 мая - 1 июня в Женеве. И на днях в парламенте обсуждали этот вопрос, сообщил депутат Михаил Матвеев.

Пандемическое соглашение имеет название "Договор по предотвращению пандемий, обеспечению готовности и принятию мер реагирования". Оно закрепит чрезвычайные полномочия ВОЗ, указания которой страны, подписавшие и ратифицировавшие соглашение, будут обязаны выполнять, когда ВОЗ объявит пандемию. Это делает ВОЗ мировым наднациональным органом управления. При этом статья 18 Пандемического соглашения принуждает все государства, которые его подпишут, обеспечить блокировку "недостоверной информации" о соглашении.

Многие эксперты в России призывают не подписывать этот документ, так как Россия фактически делегирует ВОЗ свой суверенитет.

В Госдуме вопрос обсуждался на заседании комитета по здравоохранению. Его председатель Бадма Башанкаев сказал, что соглашение "далеко от подписания", его текст постоянно пересматривается из-за большого количества замечаний, сообщил Матвеев. И Башанкаев заверил, что никакие положения, ущемляющие суверенитет России, не будут поддерживаться.

"Моя позиция - не подписывать с ВОЗ вообще ничего, что либо обязывающее Россию. Пусть кошмарят и зарабатывают на своих подопытных кроликах", - написал Матвеев.

Председатель Межрегиональной общественной организации "За права семьи" юрист Павел Парфентьев пишет, что текст Пандемического соглашения пока не готов. Государства пока не смогли согласовать окончательный проект. Но документ в целом составлен так, что будут учитываться в первую очередь интересы крупных зарубежных фарм-гигантов. К тому же там введены такие вещи, которые не имеют отношения к здоровью людей. Например, что "цель 5 в области устойчивого развития направлена на обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей всех женщин и девочек". Или: "Признавая серьезность таких растущих угроз, как изменение климата". Это еще зачем в соглашении, недоумевает Парфентьев.

В то же время обсуждение соглашения в комитете Госдумы - это реакция депутатов обращения граждан и внеплановая инициатива депутатов, добавил эксперт.

Историк Андрей Фурсов отмечает, что с помощью ковида мировой правящий слой не достиг своих целей и теперь людей пугают новой пандемией неизвестной болезни Х, чтобы заставить государства подписать Пандемическое соглашение. Оно направлено в конечном итоге на сокращение населения Земли и закрепление неравенства между верхами и низами на биологическом уровне.