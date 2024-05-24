Почта России организует бесплатную доставку эксклюзивных открыток в день 255-летия Пушкина в Екатеринбурге

Почта России организует бесплатную доставку эксклюзивных открыток гостей поэтического марафона к 225-летию А.С. Пушкина, который пройдет в Екатеринбурге уже в эту субботу.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Почты России, мероприятие пройдет в ЦПКиО им. Маяковского. Там же, рядом со входом в Летний парк, с 12.00 расположится пункт посткроссинга Посты России, откуда участники и гости марафона смогут совершенно бесплатно отправить эксклюзивные открытки в любой уголок страны. Организаторы уже разработали и напечатали открытки, посвященные поэту, которые также бесплатно можно получить на стойке, подписать и опустить в почтовый ящик. Сотрудники почты помогут найти индекс получателя и правильно заполнить адресные строки.

"Символично, что первое масштабное мероприятие в Летнем театре посвящено именно А.С. Пушкину и пройдёт в юбилейный год поэта. Команда парка, чтецов, авторов и музыкантов придумала и реализовала этот проект для открытия — это будет достойный старт большой концертной программы на сцене театра. В новом сезоне запланировано больше 30 мероприятий — Игорь Бутман и оркестр, группа Кватро, Billy's Band, Jane Air, Филармония, Театр музыкальной комедии и другие", — отметил директор парка Маяковского Павел Зубакин.

Марафон продлится девять часов. За это время на сцене парка Маяковского успеют выступить солисты УралОпера, коллектив "Оркестр B-A-C-H", Kickin' Jass Orchestra и ElectroGorilla. Ведущим перформанса станет режиссер и актер Свердловского театра драмы Александр Борисов. Гости мероприятия смогут насладиться как строками из произведений самого Александра Пушкина, так и музыкальным исполнением по мотивам литературных сочинений поэта.