Андрей Травников открыл Дни культуры Новосибирской области в Республике Беларусь

В Национальном академическом Большом театр оперы и балета Республики Беларусь Премьер-министр страны Роман Головченко и глава Новосибирской области Андрей Травников осмотрели выставочные площадки проекта «Дни культуры Новосибирской области»: «Окаменевшее время» (выставка гигантов ледникового периода), «История Новосибирской области» из собраний Новосибирского государственного краеведческого музея; «Национальный костюм: традиции и современность» из собраний учреждения «Сибирь-Концерт» и Краеведческого музея; «Сибирь многоликая» из собрания Новосибирского государственного художественного музея.

Губернатор отметил, что ему доставляет особое удовольствие открывать Дни культуры Новосибирской области в Республике Беларусь. «Мы показываем Сибирь многоликую, как она и есть. Это территория с очень разнообразной природой, место смешения народов, эпох, культур, национальностей, кухонь – вот такую Сибирь в рамках Дней культуры в Минске мы стараемся показать. Проект Дней культуры является элементом плана развития нашего сотрудничества на 2024 год, который был одобрен осенью прошлого года Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко. Конечно же, мы будем с нетерпением ждать Дней культуры Республики Беларусь в Новосибирске. Благодарю Премьер-министра страны Романа Головченко, всё Правительство Республики, Министерство культуры Республики Беларусь за помощь в организации проекта. Для нас, сибиряков, это очень важно. Плотность нашего сотрудничества, взаимных контактов, деловых переговоров, гастролей, выставок с каждым годом серьёзно возрастает", - сказал Андрей Травников.

Как сообщает пресс-служба Правительства Новосибирской области, впервые реализуется возможность на главных площадках Минска представить всё многообразие культурной, народной, национальной идентичности тех людей, которые составили этот удивительный сплав.

"Кроме культурной программы, обязательно обсуждаем здесь деловую часть. Посетили заводы «БЕЛДЖИ» и «БелАЗ». И если с «БелАЗом» у новосибирских предприятий уже сложившаяся кооперация, и необходимо, чтобы она более активно расширялась, то «БЕЛДЖИ» – потенциально новый партнёр для новосибирских заводов. Я в переговорах увидел новую нишу – по повышению уровня локализации сборки автомобилей на конвейерах этого завода за счёт участия новосибирских предприятий радиоэлектронной промышленности в части разработки и поставки электронных блоков для этих автомобилей. Кроме того, в сельхозмашиностроении много начатых проектов, их хотелось бы развивать. Новосибирские заводы заинтересованы в приобретении станков белорусского производства, и у нас есть инновационные компании, которые уже сегодня поставляют узлы для этих станков. Хорошее сотрудничество развивается между нашими предприятиями микроэлектроники. Можно много перечислять, потому что экономика Новосибирской области, так же, как и экономика Республики Беларусь, очень диверсифицирована. Мы не зависим только от сырья или аграрного комплекса, много инновационных отраслей, предприятий, поэтому мы и находимся в плотном диалоге на уровне руководителей региона и Республики для того, чтобы искать новые ниши для развития сотрудничества», – подчеркнул Андрей Травников.

Министр культуры Республики Беларусь Анатолий Маркевич, в свою очередь, поблагодарил Губернатора Андрея Травникова и Правительство Новосибирской области за организацию такого великолепного мероприятия, как Дни культуры Новосибирской области в Республике Беларусь: «В нашей стране свято чтится память о воинах-сибиряках, защищавших и освобождавших Белоруссию в годы Великой Отечественной войны. Белорусско-российское культурное сотрудничество опирается на опыт прошлых поколений и смотрит в будущее, а значит, впереди у нас очень важные, красивые, масштабные проекты».