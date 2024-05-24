Власти Тюменской области планируют в 2024 году восстановить леса на площади 9200 гектаров

Власти Тюменской области планируют в 2024 году восстановить леса на площади 9200 гектаров. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

По словам Моора, в 2023 году Тюменская область стала лидером в России по числу высаженных деревьев в рамках акции "Сохраним лес" – пять миллионов.

"Каждый год мы работаем над возобновлением лесных ресурсов. Регион сталкивается с последствиями пожаров – к сожалению, гибнут деревья, огонь выжигает большие площади. Но благодаря региональному проекту "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология" наши специалисты восстанавливают пострадавшие территории. На 2024 год запланировано восстановить леса на площади 9200 гектаров. Всегда стараемся не только компенсировать потери, но и увеличить площадь леса. В прошлом году соотношение восстановленной территории к утраченной составило 135%", - сообщил глава региона.

Напомним, ранее в регионе продлили действие особого противопожарного режима. Он будет действовать до 5 июня.

Особый противопожарный режим введен в Тюменской области с 5 апреля 2024 года. Запрещается проведение пожароопасных работ, в том числе сельскохозяйственных палов, а также посещение лесов населением.

К борьбе с огнем в регионе подготовлены более 2 тысяч 700 человек и свыше 1 тысячи 200 единиц техники.