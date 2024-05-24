24 Мая 2024
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Фото: Накануне.RU

Уральская компания "Сима-ленд" ищет астролога-кадровика с "защитой от магического воздействия"

Уральская компания "Сима-ленд" открыла необычную вакансию. Им срочно требуется "эйчар-астролог, способный управлять ресурсами компании и читать звезды на небосклоне".

Вакансия опубликована на одном из порталов по поиску работы. В описании указано, что соискателю готовы платить от 80 тысяч до 150 тысяч рублей на руки. При этом кандидат должен обладать опытом работы от одного года и быть готовым к занятости на весь день.

"Если ты искренне веришь, что закономерности планет могут повлиять на карьерные успехи сотрудников – этот коктейль из подбора и астрологии сделан точно для тебя! Знаешь, что такое асцендент и свою кармическую миссию? Встретив нового знакомого, составляешь его Квадрат Пифагора? Астрология для тебя не просто наука, а дело всей жизни? Оставляй отклик", - зазывают сотрудников в "Сима-ленде".

Одни из важных требований – уметь составлять прогнозы с вероятностью от 80% и иметь "энергетическую защиту от внешнего магического воздействия". Подчеркивается, что победителя шоу "Битва экстрасенсов" возьмут на работу без всякого собеседования.

В обязанности "эйчар-астролога" будет входить проведение астрологического анализа личности кандидатов и сотрудников "для определения их потенциала и соответствия требованиям компании". Также планируются разработка и внедрение астрологических методик (натальная карта, Квадрат Пифагора) в процессы подбора и управления персоналом.

Кроме этого, специалист будет консультировать руководство и сотрудников "Сима-ленда" по астрологическим вопросам, касающимся карьерного роста, коммуникаций и мотивации. В его обязанности будет входить составление астропрогнозов "для оптимизации бизнес-процессов и принятия стратегических решений".

Стенд компании "Сима-ленд" на форуме 100+(2023)|Фото: Накануне.RU

Кандидату обещают "красивые тетради для космограмм, циркули и разноцветные ручки собственной разработки", "большой астрономический атлас" и "бесплатный корпоративный транспорт со счастливым госномером". Стоит отметить, что вакансия пользуется популярностью – на момент написания новости ее просматривали более 250 человек.

Напомним, в прошлом году "Сима-ленд" "отличился" тем, что поставил в самом центре Екатеринбурге скульптуру льва с золотыми яйцами. После того, как горожане выступили против и создали петицию, лев так же внезапно исчез.

Теги: астрология, Сима-ленд, вакансия, магия


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