В России существенно выросли цены на клубнику

На старте сезона в России значительно подорожала клубника: год назад в это же время она стоила на 20% дешевле, сейчас же средняя стоимость одного килограмма ягод составила 588 руб., такие данные приводит РБК со ссылкой на статистику ресурса "Чек Индекс".

В столице цены значительно выше, чем в среднем по стране – придется отдать 651 руб. за килограмм. Но по сравнению с прошлым годом клубника в Москве подорожала меньше – всего на 12%.

Участники рынка отмечают, что значительный рост цен обусловлен заморозками, случившимися в апреле-мае в южных и центральных регионах страны – где традиционно клубника поспевает в начале-середине июня.