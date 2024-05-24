В Новосибирске экс-зампрокурора области получил срок за взятку
Бывший зампрокурора Новосибирской области Андрей Турбин наказан по уголовному делу о взятке.
"Четыре года лишения свободы. Строгий режим", - сказал ТАСС адвокат Турбина Юрий Голубицкий.
По данным следствия, в 2017-18 гг. Турбин получил взятку в 3 млн руб. и $1 тыс. от предпринимателя Михаила Колмогорова. Деньги он взял за информацию о ходе и результатах расследования уголовного дела в отношении его знакомого и за принятие прокурором процессуальных решений в его пользу.