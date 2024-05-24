24 Мая 2024
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Экономика В бывшем СССР Новосибирская область
Фото: nso.ru

Андрей Травников побывал на производственных площадках автомобильных заводов «БелАЗ» и «БЕЛДЖИ»

Представительная делегация Новосибирской области во главе с Губернатором Андреем Травниковым продолжает работу в Белоруссии в рамках Дней культуры Новосибирской области в Республике Беларусь, сообщает пресс-служба Правительства региона.

Помимо культурной составляющей, у этой рабочей поездки обширная деловая программа. Накануне Губернатор и члены новосибирской делегации посетили крупные автомобильные предприятия Белоруссии – ОАО «БелАЗ» и СЗАО «БЕЛДЖИ».

Обо всех новшествах и достижениях «БелАЗа» Губернатору рассказал генеральный директор завода Сергей Лесин. Основной акцент сегодня – на автоматизацию и роботизацию конвейерных мощностей предприятия.

Напомним, в ходе своих предыдущих рабочих поездок в Белоруссию Андрей Травников не раз обсуждал с представителями компании «БелАЗ» вопросы развития производственной кооперации с новосибирскими машиностроителями – Правительство Новосибирской области оказывает содействие сотрудничеству.

Ранее был подписан меморандум о сотрудничестве с ООО «Лиотех-Инновации» – стороны договорились о проведении работ по созданию продукции «БелАЗ» с использованием литий-ионных аккумуляторных батарей в конструкции электроприводов. Кроме того, между белорусским предприятием и новосибирским аэропортом достигнута договорённость об использовании, в режиме опытной эксплуатации, аэродромной техники «БелАЗ».

Также белорусское предприятие заключило соглашение о сотрудничестве с новосибирской компанией «Сибэлектропривод» по освоению новых узлов для большегрузной техники. По условиям достигнутых договорённостей, предприятия развивают производственно-технологическую кооперацию в рамках совместного проекта по созданию тягового электропривода, состоящего из силового преобразователя, тяговых асинхронных двигателей и генератора для автосамосвалов «БелАЗ» грузоподъёмностью 90 тонн.

(2024)|Фото: nso.ru

«БелАЗ» – крупнейший мировой производитель карьерных самосвалов и транспортного оборудования для горнодобывающей и строительной промышленности. 15 классов грузоподъёмности; 80 стран – география поставок техники; 450 тонн – грузоподъёмность самого большого в мире карьерного самосвала БелАЗ-75710; 550 модификаций карьерной техники разработано для применения в разных климатических условиях. Компания специализируется на разработке, производстве и сбыте карьерных самосвалов большой и особо большой грузоподъёмности, специальных и специализированных транспортных средств, а также другого тяжёлого транспортного оборудования, применяемого в горнодобывающей, строительной, металлургической и других отраслях промышленности. Самосвалы «БелАЗ» сегодня есть на карьерных разработках и в Новосибирской области.

(2024)|Фото: nso.ru

В рамках реализации белорусского проекта «Организация производства по сборке легковых автомобилей» на 2012-2030 гг.» создано производство по выпуску легковых автомобилей по полному технологическому циклу (сварка, окраска, сборка) c максимальной производительностью до 60 000 автомобилей в год. Сейчас на заводе «БЕЛДЖИ» выпускают шесть моделей легковых автомобилей (пять кроссоверов и один седан). Ключевой рынок экспорта автозавода – Российская Федерация, 100% от общего объёма экспорта и 80% от общего объёма реализации.

(2024)|Фото: nso.ru

В рамках выполнения задач по импортозамещению СЗАО «БЕЛДЖИ» в июле 2023 года получена лицензия на производство кроссовера X50 под собственным брендом, что продлит жизненный цикл модели до 5 лет и создаст условия для более эффективной работы по импортозамещению. Доступ к конструкторской документации позволил начать работы с Национальной академией наук Белоруссии по созданию электромобиля на базе этой модели. Локализовано производство стёкол, аккумуляторов, шин, электронных блоков экстренных вызовов. Министерством промышленности Белоруссии организована работа по расширению номенклатуры импортозамещающих автокомпонентов.

(2024)|Фото: nso.ru

Теги: автомобильные заводы белаз и белджи, андрей травников, большегрузная техника


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