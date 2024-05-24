Ямальца подозревают в призывах к терроризму

На жителя Губкинского завели уголовное дело за публикацию постов с призывом к терроризму и ложной информацией о Вооруженных силах РФ, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Дело возбуждено на мужчину 1990 года рождения на основании материалов ФСБ России по Тюменской области. Преступления "против основ конституционного строя и безопасности государства", по версии следствия, он совершал в 2023 году.

В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.