Глава ФСБ считает, что к теракту в "Крокусе" причастна военная разведка Украины

Директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников полагает, что подготовку, финансирование, нападение и отход напавших на "Крокус Сити Холл" "координировали" члены "Вилаят Хорасана" (филиал запрещенной в РФ террористической организации ИГ).

При этом Бортников подчеркнул, что, хотя следствие еще идет, можно уверенно сказать, что военная разведка Украины причастна к теракту, пишет "Ъ".

Ранее глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин сообщил о том, что идет расследование для выявления тех причастных к организации теракта в "Крокус сити холле", которые находятся за рубежом. Также Нарышкин сообщил, что главный организатор теракта в "Крокус Сити Холле" находится за границей, "мы практически догадываемся, кто это".