24 Мая 2024
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Политика В бывшем СССР Новосибирская область
Фото: nso.ru

В Минске состоялась рабочая встреча губернатора Новосибирской области и премьер-министра Республики Беларусь

Андрей Травников и Роман Головченко обсудили ход исполнения поручений, данных по итогам взаимных визитов делегаций в 2023 году, а также обменялись мнениями о двустороннем проведении Дней культуры.

Напомним, делегация Новосибирской области во главе с Губернатором Андреем Травниковым работает в Минске в рамках Дней культуры Новосибирской области в Республике Беларусь. Ответные дни белорусской культуры запланированы в регионе на сентябрь этого года.

Роман Головченко поблагодарил Андрея Травникова и Правительство региона за организацию Дней культуры Новосибирской области в Республике Беларусь. «То, что Вы лично приняли участие в этом важнейшем мероприятии, мы высоко ценим – это придаёт особое значение празднику культуры. Мы с Вами часто встречаемся по разным поводам. Наши отношения находятся в фазе активного развития. Мы ощущаем Ваше внимание и поддержку всему комплексу торгово-экономического, культурного, гуманитарного сотрудничества, и это даёт свои плоды. Выполняется большое количество взаимных поставок, реализуются контракты. Товарооборот между Новосибирской областью и Республикой Беларусь хорошо сбалансирован. Наши коллеги поддерживают плотные отношения, регулярно встречаются, обсуждают не только текущую ситуацию, исполнение контрактов и договорённостей, но самое главное – нарабатывают проекты на будущее».

Андрей Травников подтвердил: «Очень приятно, что наши встречи проходят часто – не только наши с Вами личные встречи, но и обмены делегациями уже перешли в режим нескольких раз в год. Дни культуры – это один из пунктов совместного плана развития сотрудничества. Сегодня период для всех нас важный – мы вступили в юбилейный год празднования 80-летия Великой Победы. Очень много знаковых событий, вместе вспоминаем и готовимся отмечать. В том числе – постарались культурную программу подготовить с учётом этого юбилея. Безусловно, при любой поездке стараемся также обсудить и деловую программу. Сегодня, в ходе посещения предприятий, я увидел возможности, где можно активизировать развитие нашего сотрудничества по уже наработанным темам. В частности, с заводом «БелАЗ», где открываются совершенно новые для новосибирских предприятий возможности, или сотрудничество в направлении локализации производства автомобилей на заводе «БЕЛДЖИ». Конечно же, любые контакты полезны – не только с целью поддержания дружеских отношений, но и с целью развития экономической кооперации».

Как сообщает пресс-служба Правительства Новосибирской области, участники рабочей встречи договорились об организации визита белорусской стороны на международный форум технологического развития «Технопром-2024». Республика Беларусь является постоянным участником новосибирского форума «Технопром».

(2024)|Фото: nso.ru

Отмечено, что сотрудничество по всем ключевым направлениям, нашедшим ранее отражение в протоколах поручений по итогам предыдущих встреч, развивается. Уточнены планы закупок белорусской техники на 2024 год; на базе ООО «Торговый Дом «МТЗ-Сибирь»» создан единый мультибрендовый центр по продаже белорусской техники; разработан график проведения ярмарок белорусских товаров в Новосибирске на 2024-2026 годы, и многое другое.

(2024)|Фото: nso.ru

В рамках работы совместного предприятия ООО «БКМ Сибирь» ОАО «Белкоммунмаш» на протяжении нескольких лет поставляет в Новосибирскую область машинокомплекты трамвайных вагонов (за 2017-2023 гг. поставлено 52 единицы), которые в последующем устанавливаются на трамвайные тележки, собранные на совместном предприятии. В марте 2024 года заключен договор между ОАО УКХ БКМ и ООО «БКМ Сибирь» о поставке 20 машинокомплектов трамвайных вагонов Т701 для последующей модернизации в 2024 году. Первый трамвайный вагон модели Т701 будет показан на Сибирском транспортном форуме в июне 2024 года в г.Новосибирске.

Теги: андрей травников, роман головченко, беларусь, визит делегации новосибирской области


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