В Екатеринбурге суд вновь не выпустил из колонии свидетеля по делу Контеева

Суд вновь отказал в досрочном освобождении из колонии одного из ключевых свидетелей по делу бывшего вице-мэра Екатеринбурга Виктора Контеева.

Речь о Дмитрии Кайле, он же "Немец". Летом 2010 года приговором Свердловского областного суда Кайль получил срок за разбойные нападения на водителей-дальнобойщиков, хищения и убийства. А в 2012 году Курганским областным судом он был осужден за убийство бизнесменов Андрея Волкова и Валерия Худякова.

Окончательный приговор составил 22 года в колонии строгого режима. Как заявляли адвокаты Контеева, Кайлю грозило пожизненное, если бы он не дал показаний на бывшего вице-мэра.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, недавно Дмитрий Кайль вновь подал ходатайство о замене неотбытой части срока более мягким видом наказания – принудительными работами. В надзорном ведомстве выступили против, указав на нестабильное поведение Кайля в колонии, совершение им злостных нарушений и отсутствие действий для заглаживания вреда перед потерпевшими.

Чкаловский районный суд Екатеринбурга, согласившись с прокурором, в удовлетворении ходатайства отказал. Кайль продолжит отбывать срок в колонии.

Ранее на суде Дмитрий Кайль подробно рассказывал, как познакомился с Виктором Контеевым. По его словам, тот отдавал приказы об убийстве курганских предпринимателей.

В прошлом году Кайль также пытался досрочно покинуть колонию, но суд ему отказал.