Екатеринбург ожидает потепление до +25 градусов и резкое похолодание к воскресенью

Свердловскую область снова ожидают скачки погоды. Уже в эту субботу уральцы смогут насладиться летней погодой в +25 градусов, однако выходные омрачит похолодание, которое ожидается уже в ночь на воскресенье. Об этом в своем Telegram-канале рассказал синоптик Алексей Пулин.

Сегодня утром в регионе вероятность слабых осадков - как в виде дождя, так и мокрого снега. Дневной прогрев, как и накануне, незначительный. Но в ночь на субботу через регион пройдет теплый атмосферный фронт, предваряющий поступление более теплого воздуха. Согласно прогнозу, ночные заморозки сохранятся только в центральных и восточных районах области. А днем 25 мая в регионе существенно потеплеет, до +20, +25, максимум адвекции высотного тепла придется на вечерние часы.

В субботу в Екатеринбурге также ожидается погода в +21 днем, после чего ночью придет похолодание в +12, которое продолжится и днем с +10 градусами.

В ночь на понедельник синоптик обещает +3 градуса, а днем +8. И только ко вторнику 28 мая начнет снова теплеть: ночью +5, днем +15. В среду +6 ночью и +14 днем.