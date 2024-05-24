Президент Чехии Петр Павел госпитализирован после аварии во время поездки на мотоцикле

Президент Чехии Петр Павел получил травму во время езды на мотоцикле. Травмы несерьезные, но потребуют непродолжительного наблюдения в Центральном военном госпитале, сообщили в офисе президента.

Полиция не расследует происшествие, поскольку оно произошло на закрытой спортивной трассе в Среднечешском крае.

Пресс-секретарь президента Вит Коларж заявил, что ему не известны обстоятельства происшествия. "Более подробного описания я не знаю. Мы знаем только, что это легкая травма и что господин президент будет находиться под наблюдением в течение нескольких дней", - сказал он. По словам Коларжа, влияние травмы на планы Павла, скорее всего, будет минимальным. "Впереди пятница, суббота и воскресенье, поэтому мы считаем, что это не окажет существенного влияния. На следующей неделе запланирована зарубежная поездка, и мы посмотрим, все ли будет возможно", - сказал он, добавив, что офис продолжит открыто информировать о любых изменениях в статусе президента.

62-летний Павел известен своей любовью к езде на мотоцикле, от которой он не отказался даже после избрания на пост президента в прошлом году. Летом прошлого года в сети появилось видео, на котором Павел едет на мотоцикле без шлема. Позже президент извинился и заявил, что жертвует деньги на помощь мотоциклистам, оказавшимся в инвалидных колясках по чьей-то вине. Генерал в отставке гордится своей хорошей физической формой, например, в феврале этого года он прыгал с парашютом, а во время визитов в регионы любит совершать горные походы.

В апреле президент получил ранение в лицо во время стрельбы на стрельбище в Ческе-Збройовце в Угерскоброде, куда он заехал во время двухдневного визита в Злинский край. Он получил небольшую рану возле брови при стрельбе из длинного пистолета с оптикой, медицинская помощь на тот момент не потребовалась.