Роспотребнадзор нашел кишечную палочку в магазинах "Жизньмарт" в Екатеринбурге

Роспотребнадзор продолжает выяснять причины массового отравления покупателей еды из сети "Жизньмарт" в Екатеринбурге.

Ранее стало известно о 18 случаях заболевания острой кишечной инфекцией среди жителей уральской столицы, употреблявших продукцию, приобретенную в сети магазинов "Жизньмарт". После этого началось эпидрасследование.

Как сообщили Накануне.RU в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области, исследования проб готовой продукции, взятых в магазинах "Жизньмарт", показали наличие в ряде проб бактерий группы кишечной палочки.

"В смывах с инвентаря, взятых у ряда производителей продукции, тоже обнаружены бактерии группы кишечной палочки. В адрес предприятий направлены предписания о приостановке продукции, в которой обнаружено микробное загрязнение", - рассказали в ведомстве.

Магазинам "Жизньмарт", производителям продукции и распределительным центрам направлены предписания о проведении заключительной дезинфекции с последующим контролем качества дезобработки. Эпидемиологическое расследование продолжается.

Напомним, что после отравлений в Екатеринбурге продукцию "Жизньмарта" стали срочно убирать из магазинов в Тюмени и Перми.