В России захотели ужесточить торговлю ювелирными изделиями на маркетплейсах

Федеральная пробирная палата России, осуществляющая госнадзор за производством, использованием и обращением драгметаллов и камней, выступила за введение ограничений при продаже украшений на онлайн-площадках.

"Ювелирные изделия относятся к категории товаров, подлежащих обязательной маркировке, а их оборот должен прослеживаться в специализированной государственной информационной системе по уникальным идентификационным номерам (УИН)", – заявил представитель ведомства.

По его словам, маркетплейсы не соблюдают это правило. Это приводит к тому, что в результате права покупателя не защищены и спросить в случае нарушений не с кого. Общественники жалуются на недобросовестных продавцов на площадках Wildberries и Ozon, сообщают "Ведомости".