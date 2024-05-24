Власти упростили требования по локализации машин такси

Комиссия кабмина России по законопроектной деятельности одобрила поправки в закон о такси, подготовленные ко второму чтению в Госдуме.

Они предусматривают, что для машин такси не будет применяться балльная система оценки локализации. При этом субъекты РФ смогут сами устанавливать минимальную долю эксплуатируемых в такси автомобилей, которые должны быть собраны в России или другом государстве ЕАЭС.

Эти требования будут распространяться также на электромобили. Но всех проблем спорного законопроекта это не решает, сообщают "Ведомости".

Ранее новый закон о такси, который вступил в силу с 1 сентября 2023 года, не только не решил проблему отрасли, но привел к тому, что перевозчики еще больше ушли в тень. То есть закон, как и предупреждали многие эксперты, дал обратный эффект.