Россияне стали жаловаться на условия в гостиницах и санаториях

В 2023 году россияне чаще, чем годом ранее, были недовольны условиями в санаториях и отелях.

Как выяснили в "Общественной потребительской инициативе" (ОПИ), количество жалоб увеличилось в два раза. Как правило, граждане жалуются на тараканов, клопов и пауков в номерах. Также они сообщают о невыдаче кассовых чеков, некачественной уборке и оплаченных, но неоказанных услугах.

В ОПИ считают, что увеличение жалоб произошло со значительно выросшим в последние годы объемом внутреннего туризма. Отельеры отмечают, что возросшая конкуренция, наоборот, послужила стимулом для улучшения условий в их объектах.

При этом поступали жалобы и от сотрудников отелей — на крайне низкие зарплаты, неоформление трудовых договоров и переработки.

Председатель ОПИ Олег Павлов считает, что одна из причин роста числа нарушений — действующий мораторий на проверки бизнеса, что привело к ослаблению контроля как внутриотраслевого, так и внешнего.

Согласно системе ГАС "Правосудие", ежегодно российские суды рассматривают тысячи дел по искам туристов. В 2024 году уже рассмотрено более 600 подобных дел, сообщают "Известия".