Опрос: половина работодателей готова софинансировать пенсию сотрудников

Около половины работодателей в России готовы софинансировать счета своих работников в программе долгосрочных сбережений (ПДС).

Об этом говорится в результатах опроса "СберНПФ" и сервиса "Работа.ру". Часть из них готова пойти на такой шаг, если власти предложат налоговые льготы.

Возможность участвовать в накоплениях работников на старость в законе прописана, однако механизм всё еще не ясен. Кроме того, компании будут терпеть большие убытки без стимулирующих мер. В настоящее время их разрабатывает Минфин вместе с участниками рынка.

В Минфине указали, что видят большой потенциал в части привлечения работодателей к программе ПДС для расширения социального пакета своих сотрудников. Отмечается, что возможность делать такие взносы у компаний уже есть. Сейчас необходима дополнительная разъяснительная работа по этому направлению, сообщают "Известия".

В России с 1 января начала действовать программа долгосрочных сбережений с участием софинансирования от государства. Банк России рассчитывает, что программа поможет привлечь в российскую экономику минимум 1,2 трлн руб. к 2030 году.