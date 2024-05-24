Власти вновь обсуждают отказ от бумажных платежек за ЖКУ

Власти вернулись к идее отказа от бумажных квитанций на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Комиссия Госсовета по направлению "Коммуникации, связь, цифровая экономика" рекомендовала Минцифры проработать данный вопрос. По словам экспертов, россиянам, не имеющим доступа к "Госуслугам" и интернету, могут оставить бумажные квитанции. Ранее введение такого документа уже обсуждалось совместно с Минстроем, Минцифры и прочими ведомствами.

В Минцифры напомнили, что уже существует приложение Минцифры и Минстроя — "Госуслуги.Дом", в котором можно решать любые вопросы жилищно-коммунального хозяйства. В том числе оно позволяет передавать показания счетчиков и оплачивать счета по всей своей недвижимости в интернете. При этом при желании граждане могут оплачивать счета за ЖКУ и по бумажным квитанциям.

В Минстрое заявили, что собственнику помещения могут быть направлены в электронном виде в личный кабинет несколько платежных документов от разных поставщиков услуг. В то же время учитывается необходимость сохранить для потребителя возможность получения платежного документа на бумажном носителе.

Как ожидается, реализация инициативы позволит повысить качество и прозрачность информации о коммунальных услугах для россиян и организаций, в том числе, например, о начислениях и платежах потребителей за ЖКУ. Также мера позволит снизить расходы организаций жилищно-коммунального комплекса по оплате услуг печати и доставки бумажных платежных документов, сохранить природные ресурсы», сообщают "Известия".